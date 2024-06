Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Daniel Meyer, Sportchef des Halleschen FC, ist seit mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen im Profifußball unterwegs. Wenn der Kaderplaner des Drittligaabsteigers über den aktuellsten Zugang sagt, dass der zu den „Top Fünf“ gehöre, was er an Schusstechnik in seiner Laufbahn gesehen habe, ist das eine Auszeichnung.