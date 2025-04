Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tino Herrchen. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Nach nur 20 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Langensteiner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Nico Stertz der Torschütze (29.).

Quedlinburger SV und SV Langenstein – 1:1 in Minute 29

In der 54. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Daniel Holtzheuer traf für Langenstein in Minute 67 und Sebastian Heine in Minute 83. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Quedlinburger SV steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerrit Maurice Hoeft (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:1 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Langenstein

Quedlinburger SV: Bachor – Struckmeyer, Kläfker, Möller, Soyka (52. Lindow), Henneberg (77. Klauss), Pflug, Spannaus, Mata Sanabria, Beti (58. Garcia Castillo), Stertz

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer, Pinta (59. Hanke), Bellan, Neutzner (59. Eska), Ferdenus, Rappe, Hoeft (89. Priese), Heine (85. Herrmann), Holtzheuer (80. Gifhorn), Schulze

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (20.), 1:1 Nico Stertz (29.), 1:2 Daniel Holtzheuer (67.), 1:3 Sebastian Heine (83.), 1:4 Gerrit Maurice Hoeft (89.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Danilo Köhler, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 89