Knieverletzung im Training Das sagt Sportchef Meyer zum Ausfall von Pascal Schmedemann
Beim Halleschen FC überzeugte Pascal Schmedemann in den ersten Saisonwochen als starker Verteidiger. Wie lange er nun durch eine Verletzung fehlen wird.
08.09.2025, 16:39
Halle/MZ - Es war die letzte Aktion im Training am vergangenen Freitag, ein Pressschlag mit dem starken linken Fuß. Mit verhängnisvollen Folgen: Verteidiger Pascal Schmedemann hat sich das Innenband im Knie verletzt, wird dem Halleschen FC fehlen. „Es ist unklar, wie lange“, sagt Sportchef Daniel Meyer gegenüber der MZ. „Die MRT-Bilder sehen nicht so gut aus, die Rückmeldung des Spielers zum Schmerzempfinden klingen etwas positiver.“