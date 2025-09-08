Beim Halleschen FC überzeugte Pascal Schmedemann in den ersten Saisonwochen als starker Verteidiger. Wie lange er nun durch eine Verletzung fehlen wird.

Halle/MZ - Es war die letzte Aktion im Training am vergangenen Freitag, ein Pressschlag mit dem starken linken Fuß. Mit verhängnisvollen Folgen: Verteidiger Pascal Schmedemann hat sich das Innenband im Knie verletzt, wird dem Halleschen FC fehlen. „Es ist unklar, wie lange“, sagt Sportchef Daniel Meyer gegenüber der MZ. „Die MRT-Bilder sehen nicht so gut aus, die Rückmeldung des Spielers zum Schmerzempfinden klingen etwas positiver.“