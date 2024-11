Der Hallesche FC bleibt in der Regionalliga weiter zehn Punkte hinter Lok Leipzig zurück. Welche Baustelle es nach wie vor gibt.

Das 1:1 in der Analyse

Leipzig/MZ - In seiner Mischung aus modernisierten Tribünen, Rängen, bei denen Unkraut zwischen verwitterten Steinplatten sprießt und Kabinen, die in Baucontainern untergebracht sind, steht der Alfred-Kunze-Sportpark der BSG Chemie Leipzig vielleicht wie kein anderer für Regionalligafußball. In Leutzsch treffen Professionalität und Amateursport unmittelbar aufeinander.