Daniel Meyer will den HFC als Sportchef voranbringen.

Halle/MZ - Als Sportchef muss Daniel Meyer nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern stets auch die Zukunft im Blick haben. In der fünften Folge von „Chemie kennt keine Liga“, dem HFC-Podcats der Mitteldeutschen Zeitung, verrät der Kaderplaner des Fußball-Regionalligisten, wie er sich auf die Transferperiode im Winter vorbereitet.

„Wir haben Kandidaten im Kopf, wo klar ist, dass er im Sommer frei ist, aber vielleicht bewegt er sich schon im Winter. Oder es ist ein super spannender Spieler, wo es sinnvoll wäre, im Winter schon etwas zu machen“, sagt Meyer. „Ob wir das dann finanziell realisieren können, keine Ahnung. Aber das ist mein Job. Ich will zumindest den Fuß in der Tür haben.“

Seinen Fuß in der Tür hatte Meyer auch bei Osman Altigan. Der Deutsch-Türke hatte bei Lok Leipzig starke Leistungen gezeigt, war im Herbst noch auf dem Markt. Warum das so war und warum er jetzt nicht in Halle, sondern beim Ligarivalen Greifswalder FC spielt, verrät Meyer im Podcast.

Im Podcast erzählt Meyer zudem über die Arbeit als Trainer und Sportchef. Wieviele Berater haben sich nach der Verletzung von Sven Müller bei ihm gemeldet? Meyer gibt es Preis.

Außerdem erklärt der Sportdirektor den Meisterplan des HFC, wofür der Verein stehen soll und warum er mit dem Videobeweis nichts anfangen kann.