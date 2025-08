Der 20-jährige Verteidiger sammelte als Jugendspieler bereits internationale Erfahrungen. Wie er nun beim Halleschen FC trotz hartem Konkurrenzkampf ankommen will.

Halle/MZ - Vin Kastulls neue Wirklichkeit kommt ohne Glitzer, ohne Stars und Sternchen daher. „Das ist die Realität“, sagt der Verteidiger des Halleschen FC und deutet auf den gepflegten Rasen in Sandersdorf. Dort hat der Regionalligist am Dienstagabend in einem Testspiel gegen den Oberligisten SG Union nach Toren der eingewechselten Bocar Baro und Malek Fahkro mit 2:1 gewonnen.