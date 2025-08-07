In der Rangliste des Fußball-Weltverbandes ist das deutsche Frauen-Nationalteam aus den Top drei gerutscht. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter.

Zürich - Die deutschen Fußballerinnen sind nach ihrem Halbfinal-Aus bei der EM in der Schweiz in der FIFA-Weltrangliste vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück liegt nun hinter Weltmeister Spanien, den USA, Schweden und Europameister England. Dies geht aus der neuen Rangliste des Weltverbandes hervor.

Spanien trotz Final-Niederlage die Nummer eins

Die Spanierinnen hatten zwar den Endspiel-Krimi im Elfmeterschießen gegen die Engländerinnen verloren, eroberten aber die Spitzenposition zurück, die seit August 2024 das US-Team innehatte. Die Auswahl Frankreichs, die im Viertelfinale den deutschen Frauen unterlegen war, verbesserte sich dennoch vom zehnten auf den sechsten Rang. Das Wück-Team war im EM-Halbfinale gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung ausgeschieden.