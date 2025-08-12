Der Hallesche FC geht als klarer Außenseiter in das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Was dem Regionalligisten aber Hoffnung machen kann: Zwei Topspieler des Bundesligisten wackeln für das Duell.

Chance für den HFC? Der FC Augsburg bangt um diese zwei Topspieler

Halle/MZ/FAB - Achtung, Futter für das Phrasenschwein: Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz - auch dann, wenn der Hallesche FC als Klub aus der Fußball-Regionalliga am Sonntag (18 Uhr/Sky) den Bundesliga-Vertreter FC Augsburg im Leuna-Chemie-Stadion empfängt. Über Außenseiter- und Favoritenrolle muss aber nicht debattiert werden.