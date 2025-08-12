Konkurrenzkampf mit Löhmannsröben Burim Halili konnte sich beim HFC zeigen. Darf er jetzt auch im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg ran?
Beim HFC gibt es auf keiner Position einen derart hochkarätigen Konkurrenzkampf wie zwischen Löhmannsröben und Halili um den Job als rechter Innenverteidiger. Wer darf gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal ran?
12.08.2025, 17:00
Halle/MZ - Pokal ist nicht gleich Pokal. Für Jan Löhmannsröben ist das ein Glücksfall. Seine Tätlichkeit im Landespokalfinale gegen Lok Stendal - der Routinier des Halleschen FC erlaubte sich eine Kopfnuss - bedeutet keine Sperre für den DFB-Pokal. Löhmannsröben darf am Sonntag (18 Uhr/Sky) in der ersten Runde gegen Bundesliga-Klub FC Augsburg spielen.