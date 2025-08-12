Beim HFC gibt es auf keiner Position einen derart hochkarätigen Konkurrenzkampf wie zwischen Löhmannsröben und Halili um den Job als rechter Innenverteidiger. Wer darf gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal ran?

Halle/MZ - Pokal ist nicht gleich Pokal. Für Jan Löhmannsröben ist das ein Glücksfall. Seine Tätlichkeit im Landespokalfinale gegen Lok Stendal - der Routinier des Halleschen FC erlaubte sich eine Kopfnuss - bedeutet keine Sperre für den DFB-Pokal. Löhmannsröben darf am Sonntag (18 Uhr/Sky) in der ersten Runde gegen Bundesliga-Klub FC Augsburg spielen.