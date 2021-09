Boyd feiert HFC-Party mit den Fans im Stadion: „Wir genießen das jetzt sehr“

Halle (Saale)/MZ - Am Ende waren sie alle da: Die Derbyhelden und ihre verletzten Kollegen, teilweise an Krücken. Nach Abpfiff des Spiels gegen den 1. FC Magdeburg feierten alle Profis des Halleschen FC am Freitagabend gemeinsam den 3:2-Sieg mit ihren Fans im Leuna-Chemie-Stadion.

Zuvor hatte sich Halle mit dem letzten Aufgebot den Sieg gegen Tabellenführer FCM hart erkämpft und am Ende durchaus auch verdient. Entsprechend groß waren Freude und Erleichterung nach einer Woche, in der der Klub Tiefschläge in Form von weiteren schweren Verletzungen hatte hinnehmen müssen. Die Sieger-Stimmen zum Spiel.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Es ist ein sensationelles Gefühl, gerade vor dieser Kulisse! Unglaublich, was meine Mannschaft wieder für eine Moral gezeigt hat. Nach dem Rückstand waren wir schon geschockt. Aber dann haben wir uns in alles reingeschmissen. Es ist etwas besonders, das Spiel gegen solch einen Gegner für uns zu entscheiden. Wir wissen, was den Menschen hier dieser Sieg bedeutet!“

… zur Verletzung von Jan Shcherbakovski: „Er hatte in der Halbzeit leichte Probleme, da hat der Doc aber gesagt, es kann weitergehen. Aber dann hat’s ihm wieder in die Wade gezogen. Es wäre mal schön, wenn wir da mal mit einer Zerrung rauskommen.“

Terrence Boyd (HFC-Torschütze): „Großen Dank an die Fans, das ist richtig geil! Und so ein großes Kompliment an die Truppe, das haben wir wirklich für alle verletzten Kollegen gewonnen. Das ist phänomenal heute. Machen wir uns nichts vor: Magdeburg spielt einen sehr guten Fußball, wir hatten kaum Ballbesitz. Aber wir wollten es mehr, man konnte unseren Mannschaftsgeist spüren. Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme. Wir genießen das jetzt sehr und sind stolz, dass wir unsere Fans jetzt gut gelaunt am Montag zur Arbeit schicken können.“

… zu seinem Tor zum 3:1: „Ich habe mit Tobias Müller anschließend geredet, er meinte, das wäre ein Foul gewesen. Ich habe gesagt: ‚Digga, ganz ehrlich. Weißt du wie oft man mir in den Rücken springt, ohne dass ich ein Foul kriege?‘ Ich bin ganz ehrlich: Ich finde nicht, dass ich ihn gefoult habe.“ (Quelle: Magenta Sport)