Bekommt Halle bald eine „Bernd-Bransch-Straße“?

Halle (Saale)/MZ - In Bernd Bransch hat der Hallesche FC vor wenigen Tagen sein wohl größtes Vereinsidol verloren. Vergessen wird den Ex-Kapitän der DDR-Nationalmannschaft aber niemand in Halle. Dafür will auch der HFC nachhaltig sorgen.

„Es gibt klare Vorstellungen zu einer Gedenkveranstaltung“, sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach am Rande des Trainingsauftakts am Mittwoch dem MDR. Weil das Leuna-Chemie-Stadion nicht dem Klub, sondern der Stadt gehört, seien dazu allerdings Abstimmungen nötig: „Wir sind mit der Stadt in Kontakt.“

So könnte es durchaus sein, dass der HFC künftig auf der „Bernd-Bransch-Straße“ kickt. „Wir wollen auch darauf hinwirken, die Straße am Stadion umzubenennen“, verriet Rauschenbach, der auch dazu die Stadt ins Boot holen muss: „Herr Geyer hat als Bürgermeister seine Unterstützung schon zugesagt.“

Generell will der Klub an seiner Heimspielstätte künftig seine Tradition und Geschichte sichtbarer machen. „Man sollte jetzt mit Bernd Bransch beginnen, aber auch die anderen Vereinsikonen hier am Stadion ehren“, sagte Rauschenbach. Konkreten Plänen wolle er aber nicht vorgreifen.