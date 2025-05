Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen II mit 1:4 (0:2).

Weißenfels/MTU. Das Match zwischen Weißenfels und Sangerhausen ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jan Stöhr für Sangerhausen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sangerhäuser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Florian Buchhorn der Torschütze (14.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 14

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Kevin-Eugenio Schäffner traf für Sangerhausen in Minute 67. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Fabian Kopp wurde für Linus Schmidt eingesetzt und Nick Simon für Mienab Ghebregergis. Auf der Gastseite verließen Jan Stöhr für Elias Roßner und Florian Fuhrmann für Viktor Yadlos den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Elias Roßner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Kowol, Schell, Köhler, Ullmann, Schmidt (78. Kopp), Stadler (58. Reiche), Soulama, Ghebregergis (78. Simon), Denzin, Drischmann (52. Zobel)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Herbach, Schäffner, Fuhrmann (87. Yadlos), Reiber, Gümül, Hetke, Stöhr (70. Roßner), Raase (90. Strasser), Eisler, Buchhorn (89. Knauer)

Tore: 0:1 Jan Stöhr (10.), 0:2 Florian Buchhorn (14.), 1:2 Christopher-Ramon Denzin (53.), 1:3 Kevin-Eugenio Schäffner (67.), 1:4 Elias Roßner (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Frank Sanetra, Mario Ganzer; Zuschauer: 25