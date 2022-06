Halle (Saale)/MZ - Die Nachricht vom Tod von Halles Fußball-Legende Bernd Bransch hat auch TV-Moderator und Fußball-Fan Arnd Zeigler „wie ein Stich ins Herz“ getroffen.

In einem Facebook-Beitrag schrieb der Stadionsprecher von Werder Bremen, was ihn mit Halle und DDR-Idol Bransch verbindet.

„Meine Großeltern lebten in Halle/Saale. Als Kind war ich deshalb öfter mal in der DDR“, beginnt Zeigler seinen Beitrag. Sein Opa habe ihm als „frisch erweckter, beinharter Fußball-Verrückter“ erzählt, dass Bernd Bransch, damals Kapitän der DDR-Nationalelf, bei ihm in Halle-Trotha um die Ecke wohnt.

Arnd Zeigler schrieb seinen Brief an HFC-Idol Bernd Bransch nie fertig

Eines Tages holte sich der junge Arnd Zeigler „sehr aufgeregt“ ein Autogramm, als Bransch gerade in seiner Garageneinfahrt an seinem Auto bastelte. Seither habe er die Karriere des „Langen“ immer verfolgt, auch nach dessen aktiver Zeit als Manager und Präsident beim HFC: „Wir waren jetzt quasi Bekannte.“

Als Zeigler von Branschs schwerer Erkrankung las - das HFC-Idol litt viele Jahre an ALS -, nahm er sich vor, seinem alten Helden einen langen Brief zu schreiben. Diesen habe er zwar begonnen, aber nie fertiggestellt. Was den inzwischen 56-Jährigen nun, als er von Bernd Branschs Tod mit 77 Jahren erfuhr, sehr traurig stimmte.

Seinen Facebook-Freunde gab Arnd Zeigler abschließend mit auf den Weg: „Wenn ihr Personen habt, denen ihr schon immer mal etwas mitteilen wolltet - macht es. Zögert nicht damit. Irgendwann ist es zu spät dafür.“