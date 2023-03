Auto überschlägt sich auf der A38: HFC-Trainer Ristic bei Unfall verletzt

Die Feuerwehren Schafstädt und Bad Lauchstädt mussten am Dienstagmittag zu einem Unfall am Autobahndreieck Halle ausrücken. Ein Wagen war dort aus der Kurve geflogen. Fahrer war der Trainer des Halleschen FC. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Feuerwehreinsatz an der Autobahn

Bad Lauchstädt/MZ - Der Trainer des Halleschen FC, Sreto Ristic, hat bei einem Verkehrsunfall am Autobahndreieck Halle-Süd am Dienstagmittag Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Rettungskräfte war ein Auto gegen 12.30 Uhr in der Überfahrt der A38 auf die A143 Richtung Halle von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Gestrüpp liegen.