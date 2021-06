Mittwochabend in Halberstadt: Hallescher FC ist im zweiten Testspiel gefordert

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg im Friedensstadion: Zuletzt verlor sein Team in Halberstadt das Entscheidungsspiel um die DFB-Pokal-Teilnahme gegen den 1. FC Magdeburg.

Halle (Saale)/Halberstadt/MZ - Für den Halleschen FC steht am Mittwoch das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung an. Nach der Trainingsheit am Vormittag geht es zum Test beim VfB Germania Halberstadt. Anstoß im Friedensstadion ist um 18 Uhr.

Der Regionalligist, der den HFC im Februar 2020 sensationell aus dem Landespokal geworfen hatte, wird dann von einem neuen Coach trainiert: Am Dienstag gab es den Wechsel von Danny König auf Benjamin Duda, der gegen Halle nun seinen Einstand gibt.

Hallescher FC bei Germania Halberstadt ohne Bierschenk, Lindenhahn und Menig

Zuschauer sind für das Testspiel in Halberstadt zugelassen. Ein Coronatest wird nicht benötigt, allerdings gibt es eine Registrierung am Stadioneingang. Angaben zu Eintrittspreisen und Ticketverkauf machte der Verein allerding nicht. Weitere allgemeine Infos zum Stadionbesuch hat der VfB auf seiner Homepage zusammengestellt.

Fehlen werden Trainer Florian Schnorrenberg am Mittwochabend in Halberstadt die verletzten Fabian Menig und Toni Lindenhahn. Laut „Bild“ soll auch das zuletzt angeschlagene Sturmtalent Tom Bierschenk nicht einsatzbereit sein.

Seinen ersten Test hatte der HFC am Samstag mit 10:0 beim Oberligisten FC Grimma gewonnen. Am 5. Juli geht es für das Team dann ins Trainingslager nach Wesendorf in Niedersachsen.