Nürnberg - Fußball-Bundestrainer Christian Wück muss im kommenden Nations-League-Spiel gegen Österreich auf Torhüterin Sophia Winkler verzichten. Wie der DFB mitteilte, zog sich die 21 Jahre alte Ersatztorhüterin eine schwere Verletzung im linken Knie zu. Für die Essenerin rückt die gleichaltrige Ena Mahmutovic vom FC Bayern München für die Partie am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg nach.

Winkler, die zur neuen Saison von der SGS Essen zu Ligarivale Eintracht Frankfurt wechselt, gilt als große Zukunftshoffnung. Wück hatte ihr gute Chancen auf eine Teilnahme an der EM vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz eingeräumt. Als weitere Torhüterin steht für das Österreich-Duell noch Frankfurts Stina Johannes (25) im Kader. Gegen die Niederlande (2:2) am Freitag durfte Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger beginnen.

Mahmutovic reist vom U23-Nationalteam aus dem portugiesischen Almancil an. Die Bayern-Torhüterin war im Verein ins Tor gerückt, weil bei der vorherigen Stammtorhüterin und DFB-Kandidatin Mala Grohs eine Krebs-Erkrankung diagnostiziert worden war. Inzwischen ist Grohs wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.