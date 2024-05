Vor Relegations-Finale Wiesbaden-Coach: Heimpublikum ein „Faktor“

Am Dienstag entscheidet sich in der Relegation, wer in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt: Wehen Wiesbaden oder Jahn Regensburg? Wiesbaden hofft im Rückspiel auf den Faktor Heimrecht.