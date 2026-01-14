Auf den Spuren des berühmten Papas: Maximilian Ibrahimovic wechselt von einem Ex-Club des Vaters zum nächsten. Will er beide Söhne sehen, muss der Vater pendeln.

Zlatan Ibrahimovic spielte einst unter anderem für Ajax Amsterdam - wie jetzt sein Sohn Maximilian. (Archivbild)

Amsterdam - Ein Vierteljahrhundert nach seinem Vater Zlatan Ibrahimovic wechselt sein Sohn Maximilian zu Ajax Amsterdam. Wie der niederländische Traditionsclub und der abgebende Verein AC Mailand mitteilten, wird der 19 Jahre alte Stürmer bis zum Saisonende ausgeliehen. Auch Milan war eine Station in der großen Karriere von Papa Zlatan.

Dessen Sohn Maximilian wechselte 2022 von der Jugendakademie von Hammarby IF zur Jugendakademie des AC Mailand. In den letzten sechs Monaten spielte er dort für die zweite Mannschaft. Hauptsächlich soll Maximilian Ibrahimovic in den Niederlanden in der U23 zum Einsatz kommen. Ihm wird aber auch der Sprung zu den Profis zugetraut.

Um seine Söhne beide zu sehen, muss der Papa künftig pendeln. Maximilians Bruder Vincent spielt weiter in der Mailänder Jugend, unterschrieb dort aber bereits einen Profivertrag.