Vertrag fix: Konaté wechselt von RB Leipzig zum FC Liverpool

Leipzig - Der Transfer von Ibrahima Konaté von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum FC Liverpool ist perfekt. Der französische Innenverteidiger unterschrieb beim Team von Jürgen Klopp einen langfristigen Vertrag ab 1. Juli.

Das teilten RB und Liverpool mit. Über die genaue Laufzeit machten beide Vereine keine Angaben. Möglich wurde der Transfer des 22-Jährigen, der in Leipzig noch einen Kontrakt bis 2023 hatte, durch eine Ausstiegsklausel. Diese soll dem Vernehmen nach bei rund 40 Millionen Euro liegen.

„Ich hatte eine fantastische Zeit bei RB Leipzig. Nun freue ich mich auf mein neues Kapitel beim FC Liverpool und hoffe natürlich, dass wir uns auf internationaler Bühne wiedersehen“, sagte Konaté zum Wechsel.

Der Franzose war 2017 ablösefrei vom französischen Zweitligisten FC Sochaux in die Messestadt gekommen. In der abgelaufenen Saison spielte der verletzungsanfällige Abwehrspieler lediglich 14 Mal in der Bundesliga und lief sechs Mal in der Champions League auf.

Konaté ist neben dem zum FC Bayern München wechselnden Dayot Upamecano der zweite Innenverteidiger, der RB Leipzig im Sommer verlässt. Um die Abgänge zu kompensieren, hat Leipzig bereits Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb und Mohamed Simakan von Racing Straßburg verpflichtet.