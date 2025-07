Miami - Lionel Messi trifft und trifft. Argentiniens Fußball-Weltmeister führte seinen US-Club Inter Miami zum fünften Sieg in Serie - und das mit seinem fünften Doppelpack nacheinander. Der 38 Jahre alte Messi baute seinen eigenen Rekord aus, den er erst drei Tage zuvor aufgestellt hatte. Gegen das bis dahin in 15 Partien in Serie ungeschlagene Team von Nashville SC um den Berliner Torschützen Hany Mukhtar (49. Minute) gewann Inter mit 2:1.

„Superman“ auf dem Rasen

„In den Kinos im ganzen Land zeigen sie vielleicht 'Superman', aber der echte Mann aus Stahl hat in Fort Lauderdale seine eigene Heldenarbeit vollbracht“, schrieb die Major League Soccer auf ihrer Webseite über Messis „übermenschliche“ Form. Er steht nun bei 16 Toren in 16 MLS-Spielen dieser Saison.

Einen Freistoß zirkelte der Ausnahmekönner in der 17. Minute mit seinem linken Zauberfuß flach ins Eck. Beim zweiten Treffer in der 62. Minute nutzte er in allerbester Mittelstürmer-Manier einen Abspielfehler des Gäste-Keepers. „Messi bereitet (Joe) Willis den nächsten Alptraum in der zweiten Halbzeit“, schrieb der „Miami Herald“.

Mit elf Toren in sechs Spielen stellte Messi zudem den Rekord für die meisten Tore in sechs Spielen nacheinander von Josef Martínez aus dem Jahr 2018 ein.

„Es gibt nicht viele Worte“, sagte Inter-Trainer Javier Mascherano, der einst beim FC Barcelona und in der argentinischen Nationalmannschaft der Abräumer für Messi im Mittelfeld gewesen war. „Es ist unglaublich, was er immer noch leistet“, sagte Miamis 41 Jahre alter Trainer über den nur drei Jahre jüngeren Messi.