Ter Stegen „stolz“ auf neue Rolle als vierter Barça-Kapitän

Barcelona (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat sich hocherfreut über seine Ernennung zum vierten Mannschaftskapitän seines Clubs FC Barcelona gezeigt.

„Es ist ein enormer Stolz, einer von vier Kapitänen zu sein“, schrieb der 30-Jährige auf Twitter. Ter Stegen, der seit 2014 bei den Katalanen im Tor steht, hatte die Nachfolge von Gerard Piqué angetreten. Der Verteidiger hatte am 5. November sein letztes Spiel im Barça-Trikot absolviert. Erster Kapitän ist Sergio Busquets gefolgt von Sergi Roberto und Jordi Alba sowie jetzt ter Stegen.

Der FC Barcelona hob in seiner Mitteilung die besonderen Leistungen ter Stegens hervor. Der Deutsche habe in der laufenden Spielzeit vor dem Duell mit Stadtrivale Espanyol am Samstag (14.00 Uhr) in 14 Spielen erst fünf Treffer kassiert. Das habe dazu beigetragen, dass der Club eine Spitzenposition in der Tabelle habe.