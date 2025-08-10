Das hat sich der englische Meister anders vorgestellt. Trotz der hochkarätigen Neuzugänge um den deutschen Jungstar Wirtz jubelt im Supercup am Ende Crystal Palace mit Erfolgscoach Glasner.

Müssen noch auf ihren ersten Titel mit Liverpool warten: Hugo Ekitiké (l.) und Florian Wirtz

London - Jungstar Florian Wirtz muss auf seinen ersten Titel mit dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool noch warten. Die Reds hatten im englischen Supercup mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen den englischen Cupsieger Crystal Palace und Erfolgscoach Oliver Glasner das Nachsehen.

Nach der regulären Spielzeit hatte es im sogenannten Community Shield 2:2 (2:1) gestanden. Im Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Stadion zeigten die Liverpool-Stars Mohamed Salah, Alexis Mac Allister und Harvey Elliott Nerven.

Wirtz war bei der Elfmeter-Entscheidung nicht mehr auf dem Platz. Dabei hatte der Tag so gut begonnen. Am Morgen war der Edeltechniker als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Nationalspieler, der für ein Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro nach England wechselte, setzte sich bei der „Kicker“-Wahl vor Bayern-Star Michael Olise und Nick Woltemade vom VfB Stuttgart durch.

Ekitiké trifft nach vier Minuten

Und auch bei seiner Pflichtspiel-Premiere für Liverpool setzte sich Wirtz gleich in Szene. Nach einem doppelten Doppelpass mit Hugo Ekitiké traf der Franzose, dessen Wechsel aus Frankfurt nach England immerhin 95 Millionen Euro wert war, bereits nach vier Minuten zur LFC-Führung.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Ex-Mainzers Jean-Philippe Mateta per Foulelfmeter (17.) war Jeremie Frimpong zur Stelle. Eine etwas verunglückte Flanke des ebenfalls aus Leverkusen gekommenen Außenbahnspielers landete im Palace-Tor (21.). Doch die Glasner-Elf kam durch ein Tor von Ismaila Sarr (77.) noch einmal zurück.

Wirtz deutete in einigen Szenen sein Können an, der Unterschied-Spieler war er bei seiner Pflichtspiel-Premiere noch nicht. In der 84. Minute wurde der 22-Jährige ausgewechselt. Im Elfmeterschießen avancierte dann Crystal-Keeper Dean Henderson wie im FA-Cup-Finale gegen Manchester City zum Helden.

Bevor der Ball rollte, wurde der in der Sommerpause mit dem Auto tödlich verunglückte Liverpool-Stürmer Diogo Jota mit einer Schweigeminute gewürdigt. Der Tod des Portugiesen hatte in Liverpool große Bestürzung ausgelöst.