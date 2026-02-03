Barcelona setzt sich knapp gegen Albacete durch und steht im Pokal-Halbfinale. Wie der Außenseiter den Titelverteidiger bis zur Nachspielzeit forderte.

Albacete - Der FC Barcelona hat die Pokal-Hürde bei Real-Madrid-Schreck Albacete Balompie glanzlos gemeistert. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick siegte beim Zweitligisten 2:1 (1:0) und zog damit ins Halbfinale ein. Jungstar Lamine Yamal (39.) und Ronald Araujo (56.) schossen den Titelverteidiger zum Sieg, Javi Moreno sorgte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung (87.).

Damit haben die Katalanen weiter alle Chancen auf das Triple. In der Meisterschaft liegt Barça an der Spitze, in der Champions League wurde der direkte Achtelfinal-Einzug geschafft.

Albacete hatte im Achtelfinale sensationell Rekordmeister Madrid mit 3:2 ausgeschaltet und damit für einen schlechten Einstand des neuen Real-Trainers Alvaro Arbeloa gesorgt. Und auch dieses Mal lieferte der Außenseiter gegen ein weiteres spanisches Schwergewicht erbitterten Widerstand. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber sogar die große Chance zum Ausgleich.