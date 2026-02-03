Kai Havertz trifft in letzter Minute und schießt Arsenal ins Finale des League Cups. Wie der Nationalspieler nach seiner Verletzung überzeugt.

London - Mit einem Last-Minute-Treffer hat der deutsche Nationalspieler Kai Havertz den Final-Einzug des FC Arsenal im League Cup perfekt gemacht und das Londoner Stadtduell mit seinem Ex-Club FC Chelsea entschieden. Der Offensivspieler erzielte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer und kommt nach seiner schweren Knieverletzung immer besser in Schwung. Damit beseitigte Havertz letzte Zweifel am Weiterkommen der Gunners, bereits das Hinspiel hatte Arsenal 3:2 gewonnen.

Zwar hatte Chelsea beim Wiedersehen im Emirates Stadium Vorteile, doch Havertz sorgte nach seiner Einwechslung für die Entscheidung.

WM im Blick

Schon in der Champions League hatte der 26-Jährige, der mehrere Monate ausgefallen war, kürzlich auf sich aufmerksam machen können. Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte die Leistungen mit Blick auf die WM in diesem Jahr erfreut zur Kenntnis nehmen.

Arsenal trifft im Endspiel des League Cups am 22. März auf den Sieger der Partie zwischen Manchester City und Newcastle United. Das Hinspiel gewann Manchester auswärts mit 2:0.