New York - Die US-Fußballer der New York Red Bulls setzen nicht mehr auf die Dienste von Trainer Sandro Schwarz und Sportchef Jochen Schneider. Wie die New Yorker mitteilten, habe sich der 55 Jahre alte Schneider für eine Rückkehr zu seiner Familie nach Europa entschieden. Nähere Gründe zum Ausscheiden des 47-jährigen Schwarz, dessen Vertrag ausgelaufen wäre, wurden in dem Statement nicht genannt. Die Red Bulls hatten in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungsproblemen den Einzug in die Play-offs der Major League Soccer verpasst. In der vorherigen Saison war es noch deutlich besser gelaufen.

Schneiders Nachfolge tritt Julian de Guzman (44) an. Der frühere Bundesliga-Profi von Hannover 96 hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten mit Schneider zusammengearbeitet. Wer Nachfolger von Schwarz wird, steht noch nicht fest. Der frühere Hertha-Trainer hatte vor knapp zwei Jahren seinen Job in den USA angetreten.