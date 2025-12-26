Ägyptens Fußballer erreichen ein Zwischenziel beim Afrika Cup früh. Das Team von Superstar Mohamed Salah schlägt auch Südafrika - trotz einer Schwächung.

Agadir - Angeführt von Superstar Mohamed Salah hat Ägypten vorzeitig das Achtelfinale des Afrika Cups erreicht. Der 33-jährige Fußball-Profi vom FC Liverpool erzielte beim 1:0 (1:0) gegen Südafrika per Foulelfmeter in der 45. Minute das entscheidende Tor für die Nordostafrikaner.

Mit nun sechs Punkten nach zwei Partien beim Turnier in Marokko steht Ägypten in Gruppe B sogar bereits als Gruppensieger fest. Die zweitplatzierten Südafrikaner können zwar nach Punkten noch gleichziehen, haben aber den dann entscheidenden direkten Vergleich verloren.

Videobilder helfen Ägypten

In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder kurz vor der Pause auf Strafstoß für Ägypten. Lyle Foster hatte Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Der Stürmer ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. Kurz darauf sah der ägyptische Verteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte.

In der zweiten Hälfte baute Südafrika in Überzahl immer wieder Druck auf. Kurz vor Schluss wurde minutenlang über einen möglichen Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaute sich die strittige Szene noch einmal an und entschied sich dann dagegen. So brachten die Ägypter, bei denen der frühere Frankfurter Omar Marmoush zur Halbzeit ausgewechselt wurde, den knappen Vorsprung über die Zeit.

Im ersten Spiel des Tages hatten sich Angola und Simbabwe 1:1 (1:1) getrennt. Die beiden Gruppenkonkurrenten von Ägypten und Südafrika haben nach zwei Partien jeweils einen Punkt.