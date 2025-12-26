Vor den Augen seiner Verlobten Taylor Swift verliert NFL-Star Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs gegen Denver. Es könnte der letzte Heimauftritt des 36-Jährigen in der Profiliga gewesen sein.

War die Niederlage gegen Denver das letzte Heimspiel in der Profikarriere von Travis Kelce?

Kansas City - US-Football-Star Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hat die Zukunft seiner NFL-Karriere nach dem letzten Heimspiel dieser Saison offen gelassen. „Das ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist“, sagte der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift, die die 13:20-Niederlage der Chiefs gegen die Denver Broncos aus einer Loge im Stadion verfolgte.

Die Partie könnte der letzte Heimauftritt von Kelce in der Profiliga NFL gewesen sein. „Eine ganze Menge Emotionen“ seien es gewesen, sagte der 36-Jährige der US-Nachrichtenagentur AP. Im Duell mit Denver war er einer der wenigen offensiven Lichtblicke der Chiefs.

Dreimaliger Super-Bowl-Sieger

„Die ganze Welt schaut dir zu. Du darfst mit den jungen Jungs zur besten Sendezeit auflaufen. Für sie ist es eine Gelegenheit, einen Vorgeschmack auf dieses NFL-Leben zu bekommen“, äußerte Kelce.

Der Tight End spielt seit 2013 für Kansas City. Dreimal - 2020, 2023 und 2024 - gewann er mit den Chiefs den Super Bowl. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Ob Kelce in der kommenden Woche am letzten Spieltag der regulären Saison im Auswärtsspiel bei den Las Vegas Raiders auflaufen wird, ist ebenfalls noch offen.