Mit 0,78 Promille und falschen Kennzeichen kracht ein 24-Jähriger in Zwickau gegen eine Bahnschranke. Das hat Folgen für den Zugverkehr.

Zwickau - Ein Autofahrer ist in Zwickau in die Schranke eines Bahnübergangs gekracht und hat dabei einen hohen Schaden angerichtet. Der 24-Jährige sei unter Einfluss von Alkohol und Drogen mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und seitlich mit der Schrankenanlage kollidiert, teilte die Polizei mit. Sein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert. Die Anlage sei vorerst außer Betrieb. Deswegen müssten die Züge nun vor dem Bahnübergang anhalten, Signal geben und dürften ihn nur mit geringem Tempo überqueren, hieß es.

Dem Fahrer drohen laut Polizei mehrere Anzeigen, da sein Auto auch nicht versichert gewesen sei. Zudem hatte es falsche Kennzeichen. Ein Alkoholtest bei dem Mann habe 0,78 Promille ergeben.