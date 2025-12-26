Chemnitz - Ein aus dem Ruder gelaufener Streit hat zu Weihnachten einen größeren Polizeieinsatz in Chemnitz ausgelöst. Im Ortsteil Sonnenberg seien zwei Männer zunächst verbal aneinandergeraten, informierte die Polizei. Der 26-Jährige soll daraufhin aus seiner Wohnung zu dem 19-Jährigen auf die Straße gelaufen sein und dort mit einer Waffe in der Hand dreimal auf den Boden geschossen haben. Ermittler hätten am Tatort drei Plastikkugeln gefunden, hieß es. Demnach habe es sich wohl um eine Softairwaffe gehandelt. Nun wird wegen Bedrohung ermittelt.