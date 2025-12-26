Erling Haaland meldet sich bei seinem Trainer zurück. Fit und ohne zusätzliche Weihnachtspölsterchen auf den Rippen. Das sorgt für Lacher.

Berlin - Stürmerstar Erling Haaland hat beim Festessen über Weihnachten offenbar nicht über die Stränge geschlagen. Der Angreifer von Manchester City sorgte mit einem Post auf Instagram bei Fans und Kollegen für große Erheiterung. Zu sehen: er auf seiner Waage und das genaue Gewicht von 94,4 Kilogramm. „Alles gut!“, schrieb der 25 Jahre alte Norweger dazu.

Der 1,95 Meter große Haaland spielte damit auf die Aussagen seines Trainers Pep Guardiola (54) an. Der Katalane hatte vor den Feiertagen seine Spieler gewarnt, ja nicht mit zu vielen Kilos auf den Rippen beim Training wieder aufzutauchen.

Guardiola hatte bestätigt, dass seine Mannschaft am vergangenen Freitag vor dem Duell gegen West Ham United (3:0) auf die Waage gestellt wurde, um einen Vergleichswert zu haben.

Mehr als drei Kilo plus - dann kein Spiel

„Am 25. kommen sie nach drei Tagen zurück, und ich werde kontrollieren, wie viele Kilos sie zugenommen haben – um zu sehen, ob sie "zu fett" sind“, hatte Guardiola gesagt und ergänzt: „Sie dürfen essen, aber ich will die Kontrolle behalten. Ich muss eine Auswahl für den 27. Dezember gegen Nottingham Forest treffen.“

Seine Warnung: Wer mehr als drei Kilogramm zugenommen hat, „wird in Manchester bleiben und nicht mit nach Nottingham reisen. Das ist sicher“. Der frühere Bayern-Coach legt extremen Wert auf Fitness und gesunde Ernährung.

Mit dem Post von Haaland scheint klar, dass der Nationalspieler alles eingehalten hat und damit am Samstag für die Skyblues (13.30 Uhr) bei Nottingham Forest stürmt.