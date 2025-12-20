Real Madrid glänzt zwar nicht, fährt aber den nächsten Sieg ein. Der jüngere Bruder von Jude Bellingham jubelt mit. Mbappé stellt eine Bestmarke von Ronaldo ein.

Madrid - Real Madrid ist in der spanischen Fußball-Liga vorerst bis auf einen Punkt auf den FC Barcelona herangerückt. Mit dem 2:0 (1:0) gegen den FC Sevilla verbuchte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso den nächsten Erfolg und befreit sich damit allmählich aus ihrer Krise. Barcelona muss am Sonntag beim Tabellendritten FC Villarreal antreten.

Jude Bellingham brachte die Gastgeber im Bernabéu-Stadion mit einem Kopfball in der 38. Minute in Führung. Auf der Tribüne jubelte sein jüngerer Bruder Jobe von Borussia Dortmund, wo auch Jude Bellingham zuvor spielte. Kylian Mbappé traf nach der Pause per Kopf nur die Latte (57.), allerdings musste Torhüter Thibaut Courtois auch mehrfach den Vorsprung retten. Die Gäste verloren in der 68. Minute Marcao durch eine Gelb-Rote Karte.

Mbappé entschied die Partie dann per Foulelfmeter (86.). Es war sein 59. Tor für Real im Jahr 2025, damit egalisierte der Franzose den Rekord von Cristiano Ronaldo für die meisten Real-Treffer in einem Kalenderjahr.