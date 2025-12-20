Ricardo Pietreczko und der legendäre Alexandra Palace - das passt auch diesmal wieder. Als erster deutscher Darts-Profi zieht er bei dieser WM in die dritte Runde ein. Sein Gegner steht schon fest.

London - Ricardo Pietreczko ist in einem nervenaufreibenden Match als erster deutscher Darts-Profi in die dritte Runde bei dieser Weltmeisterschaft eingezogen. Der 31-Jährige gewann im gewohnt stimmungsvollen Londoner Alexandra Palace gegen den Engländer Dave Chisnall knapp mit 3:2.

Nach einem souveränen Start geriet der gebürtige Berliner immer stärker unter Druck. Er schaffte es im fünften Satz aber, das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen. „Es ist ein wirklich schönes Gefühl. Ich habe 2:0 geführt und dann kam 'Chizzy' immer besser rein. Am Ende war es ein 50:50-Spiel“, sagte Pietreczko, der das bessere Ende auf seiner Seite hatte.

Nach Weihnachten trifft Pietreczko auf Andreas Harrysson. Der Schwede hatte bereits zuvor den japanischen Publikumsliebling Motomu Sakai ausgeschaltet (3:0). „Ich persönlich mag ihn sehr. Aber ich werde mein Bestes geben, um ihn zu schlagen, um dann in der vierten Runde zu stehen“, sagte Pietreczko über die Ausgangslage.

Seinen bislang größten WM-Erfolg feierte er im Vorjahr, als er bis in die vierte Runde gekommen war. Gegen Nathan Aspinall hatte der aktuell Weltranglisten-33. damals jedoch deutlich das Nachsehen (0:4).

Vier weitere Deutsche können nachziehen

Folgen könnten ihm mit Max Hopp, der auf Luke Woodhouse trifft (15.30 Uhr/DAZN und Sport1), und Martin Schindler (20.15 Uhr) bereits am Sonntag zwei Landsmänner. Die deutsche Nummer eins fordert am Abend Keane Barry. Zudem sind bis Dienstag auch noch Gabriel Clemens und Arno Merk in der zweiten Runde gefordert.