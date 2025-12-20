Der afrikanische Fußball steht vor großen Veränderungen. Eine Nations League soll installiert werden.

Rabat - Der Afrika Cup wird ab 2028 nur noch alle vier Jahre stattfinden. Zusätzlich soll ab 2029 eine neue afrikanische Nations League eingeführt werden. Das gab Patrice Motsepe, Präsident des afrikanischen Fußballverbandes (CAF), in Marokkos Hauptstadt Rabat bekannt.

„Wir haben die spannendste neue Struktur für den afrikanischen Fußball“, sagte Motsepe auf einer Pressekonferenz. Die Änderungen seien „im Interesse Afrikas. Der globale Kalender muss deutlich besser synchronisiert und harmonisiert werden.“ Der diesjährige Afrika Cup beginnt am Sonntag mit dem Spiel der Komoren gegen Gastgeber Marokko.

Motsepe sagte, dass der Afrika Cup 2027, der von Uganda, Kenia und Tansania ausgerichtet wird, wie geplant stattfinden und die ursprünglich für 2029 angedachte Ausgabe auf 2028 vorverlegt wird. Der folgende Afrika Cup wird dann 2032 ausgetragen und damit wie Europa- und Weltmeisterschaften nur noch im Vierjahreszyklus.

Nations League nun auch in Afrika

Durch die Rhythmusänderung könnte die afrikanische Nationenliga 2029 ihre Premiere feiern. Laut Motsepe nehmen alle 54 Mitglieder des Kontinents teil, mit Spielen im September und Oktober, bevor das Finale im November stattfindet. „Es wird jedes Jahr einen Wettbewerb geben, bei dem die besten afrikanischen Spieler, die in Europa und weltweit spielen, mit uns auf dem Kontinent sein werden“, sagte Motsepe.

Wann genau der Afrika Cup 2028 stattfinden soll, konnte Motsepe noch nicht sagen. Die Terminierung des wichtigsten nationalen Wettbewerbs Afrikas ist seit jeher ein Problem. Das jetzige Turnier wurde vom geplanten Starttermin im Sommer verschoben, damit es nicht mit der neuen Club-WM des Weltverbandes FIFA kollidiert. Auch zuvor war der aktuelle Zweijahresrhythmus nicht immer eingehalten worden. Zuletzt war die Elfenbeinküste im Frühjahr 2024 Gastgeber, 2012 und 2013 fanden kurz nacheinander zwei Auflagen statt.