Leipzig/msc/dpa - Am Dienstagabend waren insgesamt zehn Spieler von RB Leipzig mit den Nationalmannschaften im Einsatz. Nicht alle durften überhaupt spielen, aber insgesamt drei Profis konnten sogar Tore beisteuern.

Gulácsi wieder auf der Bank, Poulsen eingewechselt

Beim Freundschaftsspiel von Ungarn gegen den Kosovo fehlte Willi Orban aufgrund von Adduktorenproblemen. Péter Gulácsi schaute 90 Minuten von der Bank aus zu, wie seine Kollegen einen 2:0-Sieg einfuhren. Gegen die Türkei hatte er noch das Tor gehütet. Mitverantwortlich dafür: Ex-RB-Mitspieler Dominik Szoboszlai erzielte in der 58. Minute die Führung.

Yussuf Poulsen musste beim Spiel von Dänemark gegen die Färöer-Inseln zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Immerhin kam der RB-Stürmer ab der 70. Minute beim Stand von 2:0 für Daramy ins Spiel. Zählbares konnte er nicht mitnehmen, der Endstand war bereits erreicht.

Auch Schlager mit Blitztreffer, Traumtor für Olmo

Xaver Schlager legte für Österreich furios los: Nach 103 Sekunden traf er gegen die Türkei zur Führung. Christoph Baumgartner, der zuvor gegen beim 2:0 gegen die Slowakei nach bereits sieben Sekunden das früheste Tor in der österreichischen Länderspielgeschichte erzielt hatte, traf beim 6:1 gegen die Türkei vom Elfmeterpunkt zum 5:1 (78.).

Dani Olmo traf mit Spanien auf Brasilien und tanzte in der 36. Minute gleich drei Gegner im Strafraum aus. Ein äußerst sehenswertes 2:0, das die Seleção aber am Ende noch zu einem 3:3 biegen konnte.

Was Dani Olmo mit Brasiliens Hintermannschaft anstellt, gibt's sonst nur hinter 18+ Altersbeschränkung. #DAZNmoment pic.twitter.com/4JwWHFO7aJ — DAZN DE (@DAZN_DE) March 26, 2024

Benjamin Sesko traf zwar nicht selbst, bereitete beim 2:0-Überraschungssieg der Slowenen gegen die Portugiesen mit Cristiano Ronaldo aber das 1:0 von Gnezda Cerin (72.) vor.

Koeman kritisiert Xavi,

Auf die Rückkehr nach Leipzig, wo auf ihn eine Stammplatz-Garantie wartet, freut sich auch Xavi Simons. Erst nahm sich Bondscoach Ronald Koeman den Dribbelkünstler nach dem 4:0 gegen Schottland vor: "Er war einer der Spieler, der einfach den Ball viel zu oft verloren hat."

Dann wechselte Koeman die Leipziger PSG-Leihgabe gegen Deutschland (1:2) erst in der 89. Minute ein. Immerhin verbuchte Xavi noch eine Ausgleichschance mit einem Distanzschuss (90.+1), den Marc-André ter Stegen jedoch parierte.

Lois Openda wurde beim 2:2 der Belgier in England erst in der 82. Minute für Orel Mangala eingewechselt. Für einen Sieg des Teams von Ex-RB-Coach Domenico Tedesco reichte es nicht mehr, da Jude Bellingham in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich traf.

Haidara trifft auf Lookman

Amadou Haidara spielt mit Mali am Dienstag gegen Nigeria ein Freundschaftsspiel und stand in der Startelf. Die Führung erzuelte Touré für Mali in der ersten Hälfte. Amadou Haidara erlebte den zweiten Treffer (87.) nicht mehr auf dem Feld, da er kurz zuvor ausgwechselt wurde.

Aber er konnte auf der Gegenseite noch Ademola Lookman begrüßen. Der frühere RB-Spieler, der aktuell für Atalanta Bergamo (acht Tore in 22 Spielen der Serie A) kam für Nigeria zum Einsatz.

Neumann und Weißbach spielen für U17

Cenny Neumann aus dem Nachwuchs von RB hatte im U17-Länderspiel von Deutschland gegen Kroatien noch doppelt getroffen. Gegen Portugal saß er auf der Bank und wurde erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Noah Weißbach stand für die U17 von Slowenien in der Anfangsformation. Beim 1:2 gegen Norwegen verließ er das Feld vorzeitig in der 65. Minute.