Paris - Fußball-Weltmeister Lionel Messi wird einen Tag vor dem Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München wieder ins Training einsteigen. Das kündigte Trainer Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz des französischen Meisters an.

Im kommenden Ligaspiel gegen die AS Monaco wird der 35 Jahre alte argentinische Superstar dem Tabellenführer der Ligue 1 aber fehlen. „Wir wissen, wie wichtig Leo für unser Spiel ist. Durch sein Fehlen müssen wir kompakter, solider spielen“, betonte Galtier. Die Partie im Fürstentum wird an diesem Samstag (17.00 Uhr) angepfiffen. Zum Hinspiel des Achtelfinal-Krachers in der europäischen Königsklasse kommt es am Dienstag in Paris. Das Rückspiel ist für den 8. März in München angesetzt.

Messi zog sich beim Pokal-Aus der Pariser am Mittwochabend im Achtelfinale auswärts gegen Olympique Marseille eine Muskelverletzung zu. Wie PSG im Vorlauf zur Pressekonferenz berichtete, soll er 48 Stunden medizinisch behandelt werden.

Galtier stellte zudem auch noch mal klar, dass der Ausfallzeitraum des französischen Ex-Weltmeisters Kylian Mbappé drei Wochen betrage. Messis Offensivkollege hatte sich Anfang des Monats verletzt. Die Gesundheit gehe vor, betonte Galtier.