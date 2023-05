Spiesen-Elversberg - In eine Schublade mit anderen Investoren-Vereinen wollen sie sich bei der SV Elversberg nicht stecken lassen. Den sensationellen Dorfclub-Durchmarsch in die 2. Bundesliga sehen sie im Saarland stattdessen als Ergebnis kontinuierlicher Arbeit, höchstens wohlwollend alimentiert von der Pharmafirma Ursapharm und der Familie Holzer.

„Die Familie ist dem Club sehr verbunden. Hier wurde mit Augenmaß und Herzblut das Projekt vorangetrieben“, sagte Sport-Vorstand Ole Book der Deutschen Presse-Agentur über die jahrzehntelange Verbindung, die am Wochenende mit dem Sprung in die 2. Liga den bisherigen Gipfel erreichte.

Dass die Holzers nun das Interesse verlieren könnten, gilt quasi als ausgeschlossen. „Elversberg ist nicht zu vergleichen mit Projekten, die mal kurz in den Fußball gucken und dann wieder verschwinden“, sagte Book. Die 13 000-Menschen-Gemeinde aus dem Saarland kommt also, um in der 2. Liga zu bleiben. Als erst viertes Team nach RB Leipzig, den Würzburger Kickers und Jahn Regensburg gelang Elversberg der Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweitklassigkeit. Dort warten 2023/24 Spiele im Berliner Olympiastadion oder in der EM-Arena von Düsseldorf.

„2. Liga eine ganz andere Hausnummer“

Präsident Dominik Holzer und sein Vater Frank führen das Arznei-Unternehmen - und auch den Club mit dem Stadion an der Kaiserlinde, das längst den Namen des Sponsors trägt. „Natürlich wird die 2. Liga eine ganz andere Hausnummer mit großen Herausforderungen. Aber wir sehen das nicht nur als reines Abenteuer, sondern werden mit unseren Mitteln versuchen, uns dort zu halten und zu etablieren“, sagte Holzer junior zur anstehenden Aufgabe auf deutlich größerer medialer Bühne. Das Engagement der Holzers geht auf Vater Frank zurück, der einst als Jugendlicher für den Verein kickte, dann Profi in Saarbrücken und Braunschweig wurde und nach der Karriere verschiedene Tätigkeiten im Club übernahm.

In Spiesen-Elversberg gibt es kaum große Fußball-Namen. Weder Trainer Horst Steffen noch die Profis haben in der Vergangenheit abseits der 3. Liga groß auf sich aufmerksam gemacht. Umso überraschender mutet der nun geschaffte Durchmarsch an, gab man eigentlich den Klassenverbleib als Saisonziel aus. „Der gesamte Verein hat Bemerkenswertes geleistet, nicht nur die eine Saison. Ich bin froh und dankbar, dass ich Teil haben kann an dieser Geschichte“, sagte Trainer Steffen, den sie am Wochenende freudig durch die Luft fliegen ließen, als der Aufstieg vollbracht war.

Spielstarke Mannschaft

Was die spielstarke Truppe leisten kann, deutete sich schon im Sommer 2022 an: Elversberg verblüffte mit einem 4:3-Pokalerfolg über Bayer Leverkusen und führte die Gäste dabei zeitweise vor. So klappte es auch oft in der dritten Liga. „Ich kann es noch nicht richtig einordnen. Ich glaube, dass ein Durchmarsch für unseren Club und auch für mich etwas Besonderes ist“, sagte Steffen. Der 54-Jährige arbeitet schon seit 2018 in Elversberg, Kontinuität ist ihm wichtig.

Die „beachtliche Entwicklung“, die DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke dem Club attestiert, wird ab dem Sommer auf eine gehörige Prüfung gestellt. Elversberg muss bei der Infrastruktur nachlegen, das Stadion ist nur bedingt zweitliga-tauglich. Nach der starken Hinserie laufen die Vorbereitungen dafür seit dem Jahreswechsel. Doch jetzt wollen sie erst einmal den Moment genießen. „Es ist ein absoluter Meilenstein und etwas Besonderes, was es in der Fußball-Geschichte nur selten gegeben hat“, sagte Sport-Vorstand Book. Er hält den Durchmarsch für eine „ähnlich verrückte Geschichte“ wie Kaiserslauterns Meistertitel als Bundesliga-Aufsteiger 1998.