Der Erzgebirgskrimi kehrt noch im August aus der Sommerpause zurück. Der neue Fall vom Ermittler-Duo Szabo und Winkler hat es in sich.

Gleich mit zwei Leichen: Erzgebirgskrimi kehrt aus der Sommerpause zurück

Die Kommissare Karina Szabo und Robert Winkler geraten in der neuen Folge des Erzgebirgskrimis in ein dunkles Geflecht aus Vergangenheit und Gegenwart.

Altenberg. - Der "Tatort" befindet sich aktuell noch in der Sommerpause. Doch Krimi-Fans kommen im August dennoch auf ihre Kosten, denn Ende August kehrt der Erzgebirgskrimi mit der Folge "Über die Grenze" aus seiner Pause zurück.

Das Ermitttler-Duo Karina Szabo (Lara Mandoki, 35) und Robert Winkler (Kai Scheve, 59) haben es in dem aktuellen Fall gleich mit zwei Leichen zu tun.

ZDF-Kommissare bekommen es mit zwei Leichen zu tun

Eine 30 Jahre alte Leiche wird bei Bauarbeiten ausgegraben. Was wie ein klassischer Cold Case klingt, ändert sich schlagartig, als kurz darauf der ortsbekannte Säufer Holger Berthold ebenfalls erhängt aufgefunden wird.

Lesen Sie auch: Neue „Tatort“-Kommissarin gruselt sich bei Krimis schnell

Schnell stellt sich heraus, dass dies kein Selbstmord war. Außerdem findet die Gerichtsmedizinerin Elena Kulikova (Masha Tokerva, 44) eine Verbindung zwischen den beiden Toten: Sie sind eineiige Zwillinge.

Bei der 30 Jahre alten Leiche handelt es sich um Holgers Bruder Paul. Immer tiefer geraten die Kommissare in ein dunkles Geflecht aus Vergangenheit und Gegenwart, denn die beiden Brüder waren bei der DDR-Grenzbrigade.

Auch interessant: Sabine Postel: Krimis brauchen realistische Drehbücher

Und plötzlich verschwindet Kommissar Winkler. Für Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 44) und Kommissarin Szabo beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Werden sie Winkler rechtzeitig finden können?

Schauspielerin Lara Mandoki steigt beim Erzgebirgskrimi aus

"Über die Grenze" wird die drittletzte Episode mit Schauspielerin Lara Mandoki sein. Sie hatte vor einem Monat ihren Ausstieg beim Erzgebirgskrimi verkündet.

Lesen Sie auch: Mechthild Großmann gibt auf eine bestimmte Frage nie eine Antwort

Neben ihr und dem Hauptcast werden in dieser Folge übrigens auch die erfolgreichen Schauspieler Jörg Schüttauf (63) und Max Hopp (53) zu sehen sein.

Die TV-Premiere der 13. Erzgebirgskrimi-Folge ist am 30. August um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Wer nicht so lange warten will, kann "Über die Grenze" bereits eine Woche vorher, ab dem 23. August, in der Mediathek streamen.