Sunderland - Im Titelrennen der Premier League hat Verfolger Manchester City einen Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Pep Guardiola musste sich beim starken Aufsteiger AFC Sunderland zum Start ins neue Jahr mit einem 0:0 begnügen. Trotz phasenweiser Überlegenheit und einiger guter Möglichkeiten hatte der Tabellenzweite Ladehemmung und liegt nach dem 19. Spieltag nun vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Die Londoner hatten am Dienstag mit 4:1 gegen Aston Villa gewonnen.

Zuvor hatte auch der FC Liverpool einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen das abstiegsbedrohte Team von Leeds United kamen die Reds daheim nicht über eine Nullnummer hinaus. Damit riss beim Titelverteidiger die Serie von zuletzt vier Pflichtspielsiegen. Nationalspieler Florian Wirtz, der zuletzt sein erstes Pflichtspieltor für Liverpool erzielt hatte, agierte in der Offensive glücklos und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Arne Slot schon zwölf Punkte hinter dem FC Arsenal.