Anthony Joshua entkommt knapp dem Tod. Doch der Verlust seiner beiden engsten Trainer trifft ihn hart.

Abuja - Der britische Box-Star Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben der regionalen Regierungsbehörden konnte er am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) die Klinik verlassen. Der Stellungnahme zufolge war der Sportler tief betrübt über den Verlust zweier enger Freunde.

In der Mitteilung vom Mittwoch hieß es: „Anthony und seine Mutter waren heute Nachmittag im Bestattungsinstitut in Lagos, um seinen beiden verstorbenen Freunden die letzte Ehre zu erweisen, während sie für die für den späteren Abend geplante Rückführung vorbereitet wurden.“

Freunde und Trainer tot

Der 36-Jährige war am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er selbst erlitt nur leichte Verletzungen, doch zwei Menschen starben. Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufwuchs, war zu dem Zeitpunkt von der Wirtschaftsmetropole Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in der Stadt Sagamu.

Die beiden bei dem Unfall ums Leben getöteten Männer waren Freunde Joshuas - sein persönlicher Trainer sowie sein Krafttrainer. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte.