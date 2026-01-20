Barça erlaubt ter Stegen den Medizincheck in Girona. Zum Spiel in Prag reist er nicht mehr mit. Der Torwart will mit mehr Spielpraxis seine Position im DFB-Team stärken.

Barcelona - Der Wechsel von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht unmittelbar bevor. Der 33-Jährige gehört nicht zum Kader der Katalanen für das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Slavia Prag.

Stattdessen erteilte Barça laut spanischen Medien seinem Ex-Kapitän die Erlaubnis, heute zum Medizincheck nach Girona zu reisen. Sollte da alles glattlaufen, wechselt ter Stegen auf Leihbasis bis zum Saisonende zum abstiegsbedrohten Ligakontrahenten.

Ter Stegen will zur WM

Mit dem Wechsel hofft der Ex-Gladbacher auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.

Ter Stegen hatte zuletzt zwar nach überstandener Rückenoperation erstmals nach rund sieben Monaten im Pokal bei Drittligist CD Guadalajara wieder im Tor des FC Barcelona gestanden. Trainer Hansi Flick hatte aber klargestellt, dass der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia die Nummer eins bleibt.