weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Sportmix
    4. >

  4. Australian Open: Struff verpasst zweite Runde in Melbourne

Australian Open Struff verpasst zweite Runde in Melbourne

Jan-Lennard Struff hat in Melbourne zunächst alles im Griff. Dann lassen beim Routinier die Kräfte nach.

Von dpa 20.01.2026, 11:14
Jan-Lennard Struff hat den Einzug in die zweite Runde von Melbourne verpasst.
Jan-Lennard Struff hat den Einzug in die zweite Runde von Melbourne verpasst. Frank Molter/dpa

Melbourne - Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat bei den Australian Open den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Davis-Cup-Profi musste sich dem Tschechen Vit Kopriva in fünf Sätzen mit 6:4, 2:6, 6:2, 3:6, 1:6 geschlagen geben. Für Struff war es bereits die zehnte Erstrunden-Niederlage in Melbourne.

Damit sind bei den Männern nur noch zwei Deutsche dabei. Alexander Zverev bekommt es in seinem Zweitrundenspiel an diesem Mittwoch (8.30 Uhr MEZ/Eurosport) mit dem Franzosen Alexandre Müller zu tun. Zuvor trifft Yannick Hanfmann auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Daniel Altmaier war wie Struff in der ersten Runde ausgeschieden.