Immerhin eine kommt durch: Laura Siegemund steht in Melbourne in Runde zwei. Dabei sah es anfangs gar nicht gut aus für die Veteranin.

Melbourne - Laura Siegemund hat bei den Australian Open als einzige deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 37-Jährige rang in Melbourne in ihrem Auftaktmatch die an Nummer 18 gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland nach einer Aufholjagd noch mit 0:6, 7:5, 6:4 nieder. Siegemund benötigte 2:31 Stunden für ihren Erfolg.

Zuvor war Eva Lys (24), die im Vorjahr noch sensationell das Achtelfinale erreicht hatte, durch ein 6:3, 4:6, 3:6 gegen die Rumänin Sorana Cirstea ausgeschieden. Bereits am Montag hatten Tatjana Maria und Ella Seidel die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne verpasst.