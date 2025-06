Nagelsmann will zum EM-Endspiel der U21

Frankfurt/Bratislava - Den letzten Schritt ins EM-Endspiel müssen die U21-Junioren noch ohne Julian Nagelsmann gehen. Bei einem Finaleinzug der DFB-Auswahl will der Bundestrainer aber am Samstag (21.00 Uhr) in Bratislava als Tribünengast live dabei sein, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund die Reisepläne des Cheftrainers der A-Auswahl.

Die U21 hatte mit einem packenden 3:2 nach Verlängerung gegen Italien den Einzug ins Semifinale geschafft. Am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) ist Frankreich in Kosice der Gegner. Im Finale würde es zu einem Duell mit den Niederlanden oder England kommen, das in der Gruppenphase mit 2:1 bezwungen wurde.

Völler mehrmals in der Slowakei dabei

Nagelsmann hat bislang kein EM-Spiel besucht. Dafür war DFB-Sportdirektor Rudi Völler mehrmals beim Juniorenteam in der Slowakei. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo wird von Stürmer Nick Woltemade angeführt.

Der Stuttgarter kam kurz vor dem Turnier bei der Nations-League-Endrunde gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) zu seinen ersten beiden Einsätzen für die A-Auswahl. Außer ihm hat noch kein U21-Akteur ein A-Länderspiel bestritten. Brajan Gruda und Rocco Reitz gehörten 2024 vor der EM zum Vorbereitungskader, kamen aber nicht zum Einsatz.

Nagelsmann im September in Bratislava

Nagelsmann wird unabhängig vom Abschneiden der U21 in diesem Jahr noch nach Bratislava reisen. Am 4. September beginnt dort mit dem Auswärtsspiel gegen die Slowakei die Qualifikationsrunde für die WM 2026. Weitere Gegner auf dem Weg zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sind Nordirland und Luxemburg.