Halle/MZ/Cki - Beim Halleschen FC gab es in den vergangenen Tagen viel Bewegung. Der Klub vermeldete mehrere Zugänge. Am Tag des Trainingsstarts am Montag informierte der Verein nun auch über die Zukunft von zwei Talenten: Paul Hamella, der in der vergangenen Saison an den Oberligisten Union Sandersdorf ausgeliehen war, wird den HFC verlassen. Sören Acker kehrt zwar vom FC Eilenburg zurück, lotet jedoch ebenfalls Möglichkeiten aus, einen Verein zu finden, bei dem er mehr Spielpraxis erhalten kann.

