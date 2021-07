Nagelsmann wartet auf ersten Sieg: Bayern 2:2 gegen Ajax

München - Auch beim Heimdebüt ist Trainer Julian Nagelsmann der erste Sieg mit dem FC Bayern verwehrt geblieben. Ohne die weiterhin fehlenden EM-Teilnehmer mussten sich die Münchner beim ersten Spiel in den Trikots mit den fünf Meistersternen gegen Ajax Amsterdam mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Eric Maxim Choupo-Moting (40. Minute) und Tanguy Nianzou (48.) trafen vor erstmals wieder 8500 Zuschauern in der Allianz Arena. Zakaria Labyad (10.) nach einem Patzer von Torwart Sven Ulreich und Victor Jensen (50.) trafen für Hollands Fußball-Rekordmeister, der auch nicht komplett antrat.

Nagelsmann wechselte nach einer Stunde alle Feldspieler, so dass bei den Bayern nur noch Nachwuchsakteure vor Ulreich agierten. Das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung hatten die Münchner gegen den 1. FC Köln mit 2:3 verloren. In der kommenden Woche kehren die Nationalspieler nach und nach aus dem Urlaub zurück. Das nächste Testspiel bestreiten die Bayern am Mittwoch wieder in der Münchner Arena gegen Bundesliga-Auftaktgegner Borussia Mönchengladbach.