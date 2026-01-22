Welche Rückkehrer sind im ersten Kader des WM-Jahres dabei? Julian Nagelsmann verrät am 19. März, wer gegen die Schweiz und Ghana auf dem Platz stehen könnte. Trainiert wird wieder im Stammquartier.

In Herzogenaurach war die DFB-Elf in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Gast. (Archivfoto)

Herzogenaurach - Julian Nagelsmann startet am Ort seiner EM-Tränen aus dem Sommer 2024 ins WM-Jahr. Der Bundestrainer versammelt sein erstes Aufgebot 2026 am 23. März im Stammquartier in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die Test-Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Im Homeground hatte Nagelsmann nach dem bitteren Viertelfinal-Scheitern beim Heimturnier gegen Spanien (1:2 n.V.) eine sehr emotionale Ansprache gehalten und den Blick schon Richtung WM in diesem Sommer gerichtet. Seither war die DFB-Elf mehrfach nach Herzogenaurach zur Spielvorbereitung zurückgekehrt.

Bei Ausrüster Adidas verbringen Kapitän Joshua Kimmich und Kollegen vier Tage, bevor es dann nach Basel zum Test gegen die Schweiz (27. März/20.45 Uhr) geht. Die folgende Partie gegen Ghana findet drei Tage später, am 30. März (20.45 Uhr) in Stuttgart statt.

Hinweise auf WM-Personal

Seinen ersten Kader im WM-Jahr wird der Bundestrainer bei einer Pressekonferenz am 19. März (14.00 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt verkünden. Dann könnten erstmals seit längerer Zeit auch die zuletzt verletzt fehlenden WM-Hoffnungen Marc-André ter Stegen nach dem Wechsel zum FC Girona oder Jamal Musiala vom FC Bayern wieder zum DFB-Aufgebot gehören.

Seinen WM-Kader wird Nagelsmann vermutlich um den letzten Bundesliga-Spieltag herum Mitte Mai berufen. In die USA geht es für die DFB-Auswahl nach einer ersten Woche Vorbereitung und einem Test am 31. Mai (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland am 2. Juni. Von Frankfurt aus fliegt das Team nach Chicago, wo am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ) die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA vereinbart ist.

Während der WM wird die Nationalmannschaft in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina wohnen. Von dort reist das Team zu den Gruppenspielen am 14. Juni (19.00 Uhr/MESZ) in Houston gegen Curaçao, am 20. Juni (22.00 Uhr/MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni (22.00 Uhr) in East Rutherford gegen Ecuador.