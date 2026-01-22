Serhat Polat wird dem HFC wochenland fehlen. Für die Kaderplanung beim Regionalligisten bedeutet das eine Kursänderung. Diese Spieler sind jetzt interessant.

Kommt eine 1A-Lösung? So geht es beim HFC nach der Verletzung von Polat weiter

Halle/MZ. - Der Blitz durfte nicht fehlen. Natürlich nicht. Als der Hallesche FC am Donnerstag über seine Kanäle verkündete, dass Serhat Polat mehrere Wochen ausfallen werde, teilte der Fußballprofi die schlechte Nachricht auch selbst über Instagram mit der Welt. Samt Kampfansage: „Ich komme noch stärker zurück“, schrieb Polat. Und samt des Bildschriftzeichens eines Blitzes dahinter, den der Flügelspieler des Regionalligisten nach Toren mit den Händen formt.