Das Kapitel beim Halleschen FC geriet für den Linksverteidiger zum Vergessen. Nach einem halben Jahr ohne Verein, hat Wegmann nun mehrere Optionen. Gibt es schon bald ein Wiedersehen mit den alten Kollegen?

"Im Fußball kann es schnell gehen": Unterschreibt Jordi Wegmann bei diesem Regionalliga-Konkurrenten des HFC?

Jordi Wegmann sucht nach dem missglückten Kapitel beim Halleschen FC eine neue Herausforderung.

Leipzig/Halle/MZ. Ausschließen will Jordi Wegmann ein baldiges Wiedersehen mit den alten Kollegen nicht. „Sag niemals nie. Dafür geht es im Fußball doch immer zu schnell“, sagt der Verteidiger, der bis Anfang September noch beim Halleschen FC unter Vertrag stand. Der Verein plante aber nicht mehr mit dem 23-Jährigen, weshalb das Arbeitspapier aufgelöst wurde. Einvernehmlich, wie es hieß.