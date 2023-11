Mbappé nimmt Donnarumma gegen Fan-Kritik in Schutz

Paris - Starspieler Kylian Mbappé hat seinen Torwart Gianluigi Donnarumma nach der Provokation italienischer Fans beim 1:2 von Paris Saint-Germain in der Champions League bei der AC Mailand in Schutz genommen.

Die Milan-Anhänger hatten den italienischen Nationaltorwart während der Partie in Mailand mit gefälschten Geldscheinen beworfen und bei jedem Ballkontakt ausgebuht. „Das ist der Fußball von heute, die Fans machen, worauf sie Lust haben. Wir können ihnen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben“, sagte Mbappé dem Sender Sportitalia. „Wir haben versucht, Gigio so gut wie möglich zu schützen.“

Donnarumma (24) war 2021 von der AC Mailand zu PSG gewechselt, was Mailänder Fans ihm am Dienstag weiter übel nahmen. Aus ihrer Sicht sei er nur wegen des Geldes gewechselt - deswegen bewarfen sie ihn mit zu diesem Zweck gedruckten „Dollarumma“-Noten.