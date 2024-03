Lyon - Beim Namen von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sind die beiden früheren Nationalspieler Christoph Kramer und Per Mertesacker nicht einer Meinung.

Mertesackers Analyse im ZDF nach dem 2:0 der DFB-Auswahl in Lyon gegen Frankreich über den „herausragend“ spielenden „Marc-André im Tor, der bewiesen hat, dass er ein super Rückhalt ist“, führte bei Kramer zu einem Lächeln.

Warum? „Weil der Per den ter Stegen Marc-André nennt. Er heißt so, aber es hört sich irgendwie komisch an“, sagte Kramer. „Man nennt ihn nicht Marc-André, also bitte. Marc oder ter Stegen - aber nicht Marc-André. Aber ist auch egal.“

Ter Stegen (FC Barcelona) vertrat am Samstagabend den wieder verletzten Manuel Neuer. Bei der Heim-EM im Sommer werde aber, wenn er fit ist, der Stammtorwart des FC Bayern im Tor der Nationalmannschaft stehen, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt.